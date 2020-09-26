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مظاهرات في برلين لحماية العالم من التغيير المناخي -فيديو

أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 11:22 ص | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 11:22 ص

عرضت فضائية «euronews»، صباح السبت، فيديو يرصد تظاهرات لحماية العالم من التغيير المناخي في العاصمة الألمانية برلين.

وتجمع آلاف المحتجين في العاصمة الألمانية، اليوم الجمعة، للمطالبة بمزيد من الإجراءات ضد تغير المناخ.

وستشهد ألمانيا مظاهرات من أجل مكافحة مكثفة للاحتباس الحراري ستقام في 400 موقع على الأقل في ألمانيا.

وقالت أولريك ديمر، المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أواخر أغسطس الماضي، إن الحكومة الألمانية وافقت مؤخرًا على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 55% خلال العقد المقبل مقارنة بمستويات عام 1990، كما تدعم خططًا لاتفاق الاتحاد الأوروبي الأخضر ولجعل أوروبا أول قارة «محايدة مناخيًا» بحلول عام 2050.

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