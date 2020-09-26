وزير النقل يشهد افتتاح مبني الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعد تطويره

شهد وزير النقل كامل الوزير، اليوم السبت، افتتاح مبنى رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وإداراتها بعد الإنتهاء من أعمال التطوير الشامل للمبنى بتكلفة إجمالية بلغت 71.800 مليون جنيه.

بدأت فعاليات الافتتاح بإزاحة الستار عن لوحة افتتاح المبنى والتي وجه وزير النقل اثنين من المهندسين الشباب بالهيئة بإزاحتها تقديرا ودعماً وتشجيعا لشباب المهندسين.

ثم شاهد الوزير، عرضاً تقديميا عن كافة الأعمال التي تم تنفيذها والهدف من أعمال التطوير حيث أوضح رئيس الهيئة أن مبنى الهيئة لم يتم تطويره وتحديثه منذ فترة طويلة، حيث كان من الضروري تطوير ورفع كفاءة المبني الرئيسي ومبني مجمع الإدارات بالهيئة وإستحداث مقر رئيسي لكيان عالمي للسلطة البحرية المصرية يليق بسمعة ومكانة جمهورية مصر العربية علي المستويين الإقليمي والدولي ، وخاصة مع التخطيط لإستقبال المقرات الإقليمية للمنظمات البحرية.

ثم تفقد الوزير، مكتب خدمة المواطنين الشباك الواحد بإجمالي 28 شباكا والذي سيساهم في تبسيط الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين ووجه الوزير موظفي شبابيك خدمة المواطنين بتقديم كافة الخدمات للمواطن وأن يكون التعامل وفقا لمبدأ إحترام المواطن وخدمته وبما يليق بمكانة وسمعة مصر الدولية والعالمية خاصة مع أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت إنشاء مركز عمليات مطور مزود بالشاشات الإلكترونية المتصلة بأنظمة العمل المختلفة فضلاً عن منظومة متابعة المساعدات الملاحية الجاري إنشائها و إنشاء قاعة مؤتمرات تسع لعدد 160 فردا بالإضافة إلى إنشاء مركز حديث لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد تيسيراً علي المتعاملين مع الهيئة وكذلك إنشاء منظومات وشبكات إليكترونية بجميع إدارات الهيئة لتسهيل وسرعة إنسيابية العمل.