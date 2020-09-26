الصحة العالمية تتوقع وصول وفيات كورونا إلى مليونين قبل التوصل إلى لقاح

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، قبل البدء في استخدام لقاح فعال مضاد للوباء، قد يصل إلى مليونين، وذلك وفقا لما جاء في "بي بي سي" عربي.

وحذر مايك ريان، رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، من أن حتى هذا الرقم مرشح للزيادة ما لم يتم تنسيق الجهود الدولية من أجل التصدي لذلك.

ويقترب عدد وفيات الفيروس من مليون وفاة، وذلك بعد تسعة أشهر من بداية انتشار الفيروس في الصين.

وحث ريان الأوروبيين على أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانوا قد اتخذوا إجراءات كافية لتفادي الإغلاق.

وتسائل أيضا عما إذا كانت جميع البدائل قد اختبرت مثل الاختبار، والرصد، والحجر الصحي، والعزل، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان السلطات في إسبانيا إغلاق 8 أحياء في العاصمة مدريد ووضع قيود أكثر صرامة على حوالي مليون شخص في المدينة.

ونظم العاملون في الحانات والمطاعم في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا احتجاجات ضد غلق أماكن العمل الخاصة بهم الذي صدر القرار بشأنه السبت الماضي.

وفي المملكة المتحدة، فرضت الحكومة البريطانية قيودا أكثر.