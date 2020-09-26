صحيفة سعودية: المملكة حريصة على تمكين المعتمرين من إقامة الشعيرة بشكل آمن

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن المملكة تحرص على تمكين المعتمرين من الداخل والخارج من إقامة الشعيرة بشكل آمن وصحي، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة كورونا، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم السبت التي جاءت بعنوان (خدمة الأمة)- أن الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة بتوجيهات وإشراف مباشر من القيادة الحكيمة؛ للحد من آثار وتداعيات جائحة كورونا، وتسريع العودة للحياة الطبيعية، أثمرت عن صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأضافت أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق محدد لتمكين الراغبين في زيارة المدينتين المقدستين لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات؛ مهما كانت وحرصها على سلامة وصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها وفي الوقت نفسه مراعاتها لمصالح أمتها والتيسير على من يرغبون في أداء النسك بتهيئة الأجواء الصحية والآمنة وتقديم أفضل الخدمات لهم.