صحيفة تركية: الاعتقالات السياسية الأخيرة تهدف للتغطية على الفشل الاقتصادي

اعتبرت صحيفة "جمهورييت" التركية، اليوم السبت، أن حملة الاعتقالات السياسية التي شنتها السلطان التركية ضد سياسيين أكراد، هدفها التغطية على فشل حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ملف الاقتصاد، مشيرة إلى أن تلك الاعتقالات التعسفية وغير القانونية كانت متوقعة منذ فترة.

ونقلت الصحيفة عن أونورسال أديجوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، قوله إنه كلما فشلت الحكومة اقتصاديًا أو إداريًا ، فإنها تحاول إخفاء الحقائق من خلال خلق أزمة سياسية مفتعلة، مضيفا: "يجب على الشعب أن يكون متيقظا لأولئك الذين يريدون خلق اضطراب جديد في السياسة لتغطية فشلهم".

وأشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ، جوليزار بايسر كاراجا، إلى أن توقيت العملية ذو مغزى بعد زيادة سعر الفائدة بمقدار نقطتين من قبل البنك المركزي، في محاولة لوقف نزيف الليرة التركية المتواصل أمام العملات الأجنبية، مشيرا إلى وعود وزير الخزانة التركي بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة الأخيرة بانخفاض معدل التضخم لكن ما حدث هو العكس.

وقال النائب بحزب الشعب الجمهوري تونجاي أوزكان موجها حديثه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان : "إنه بعد مرور 6 سنوات على مجزرة كوباني تعود لاضطهاد مئات السياسيين الذين حوكموا وأفرج عنهم وقتها، في نهاية كل هذا سوف تختنق بقسوتك".

ومن جانبها، لفتت الصحفية التركية بـ"جمهورييت"، مايسة إلكنور، إلى أن هناك هدف إضافي غير التغطية على الفشل الاقتصادي للحكومة، وهو خلق بلبلة سياسية بين أحزاب االمعارضة حيث سيجعل دفاع زعماء المعارضة عن المعتقلين، يظهرون أمام القوميين والمحافظين الأتراك، على أنهم يدافعون عن المتسبيين في نزول المتظاهرين وقتها ومقتل 50 منهم، وفي حال عدم إدانتهم للاعتقالات سيظهر أنهم صامتون ضد الفاشية والانتهاكات القانونية، الأمر الذي يربك صفوف المعارضة.

وأضافت الصحفية أن الاعتقالات مثلت فرصة للسلطة للتخلص من آخر رئيس بلدية كردي، وهو أيهان بيلجن، رئيس بلدية قارص بعد انتزاع الحكومة للبلديات التي فازوا بها في الانتخابات البلدية عام 2019.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة التركية 7 أشخاصا في إسطنبول بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني، في إطار استمرار السلطات بملاحقة المعارضة

وأمر المدعي العام التركي، أمس الجمعة، باعتقال العشرات، بينهم مسئولون في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، على خلفية احتجاجات متضامنة مع أكراد سوريا عام 2014 عقب سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة عين العرب السورية (كوباني) حيث شملت الاحتجاجات أعمال عنف وأودت بحياة 50 شخصاً.