لندن على قائمة المراقبة بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19

وحثت مجالس المدينة السكان على الالتزام بالقيود الحالية.

وتصنف قائمة المراقبة، التي تُنشر كل أسبوع، المجالس المحلية التي تشهد معدل إصابة أعلى على أنها "بؤر مثيرة للقلق" أو "مناطق تحتاج الدعم المعزز" أو "مناطق تستوجب التدخل".

وعادة ما يتم فرض قيود أكثر صرامة على مناطق الفئة الثالثة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت مجالس لندن - المجموعة التي تمثل جميع السلطات المحلية البالغ عددها 33 في المدينة - أن المدينة ستنضم إلى القائمة، قائلة إنها "تذكير صارخ" للسكان بضرورة اتباع القواعد الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.