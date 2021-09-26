الرئيس الكتالوني السابق كارلوس بويجديمونت يعد بالعودة إلى بلجيكا الاثنين المقبل

قال الرئيس الكتالوني السابق، كارلوس بويجديمونت، إنه سيعود إلى بلجيكا يوم الاثنين المقبل بعد مثوله أمام محكمة إيطالية.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ السبت/ أن تصريحات بويجديمونت، الذي قُبض عليه في إيطاليا بناءً على طلب إسباني يتعلق باستفتاء الاستقلال الذي اعتبرته مدريد غير

قانوني، جاءت بعد يوم واحد من السماح له بالخروج من السجن في انتظار جلسة الاستماع يوم 4 أكتوبر المقبل.

وبحسب محامي بويجديمونت الإيطالي، أجوستينانجيلو ماراس، فإن قرار تسليم موكله سوف يستغرق على الأرجح مدة "أسابيع".

أما الحكومة الإيطالية من جانبها فقد قالت إنها لن تتدخل في قضية بويجديمونت.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد ذكرت أمس أنه من المقرر أن يمثل الرئيس الكتالوني السابق كارليس بويجديمونت، الذي فر من إسبانيا قبل أربع سنوات في أعقاب محاولة فاشلة من جانب واحد للاستقلال الإقليمي، أمام محكمة في سردينيا الإيطالية بعد أن احتجزته الشرطة عقب فترة وجيزة من وصوله إلى جزيرة إيطالية مؤخراً.

وأفادت هذه التقارير أمس بأن بويجديمونت، العضو في البرلمان الأوروبي والذي يعيش في بلجيكا حاليا، مطلوب من قبل المحاكم الإسبانية بسبب دوره المزعوم في استفتاء الاستقلال من جانب واحد والإعلان اللاحق عن الاستقلال من جانب واحد في أكتوبر 2017. ويواجه تهماً بالتحريض على الفتنة والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة.