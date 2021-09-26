استقصاء ما بعد الاقتراع: تقدم الخضر بفارق بسيط عن الاشتراكيين في انتخابات ولاية برلين الألمانية

أظهر استقصاء ما بعد الاقتراع الذي أجرته محطة إذاعة (آر بي بي) الألمانية والقناة الثانية بالتلفزيون الألماني تقدم حزب الخضر بفارق بسيط عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات برلمان ولاية برلين الألمانية التي جرت اليوم الأحد.



وحسب هذه التوقعات، حصل الخضر على ما يتراوح بين 22 و5ر23% فيما حصل الاشتراكيون على ما يتراوح بين 5ر21 و23%، وحصل حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي على ما يتراوح بين 15 و17% واليسار على ما يتراوح بين 14 و5ر14% والحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 5ر7 و8% والبديل على ما يتراوح بين 5ر6 و7%.