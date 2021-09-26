تحركات حكومية سودانية مكثفة لحل الأزمة في شرق البلاد

- رئيس تجمع شرق السودان لـ"الشروق": نطالب بإنشاء منبر تفاوضي جديد لمسار الشرق.. ومصادر: لم يتم البت في أي قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الأحداث

بدأ وفد رفيع المستوى للجنة الشرق التي كونها المجلس الأعلى للسلام بالسودان، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، اليوم، زيارة تستمر لمدة يومين إلى شرق البلاد للقاء قيادات الشرق في كل من بورتسودان و كسلا، بهدف الوصول إلى حلول عاجلة للأزمة في المنطقة.



وكانت تلك الزيارة مقررة قبل نحو أسبوع لكن تم تأجيلها، وتأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة التي نشبت مؤخراً فى المنطقة على خلفية حراك جماهيري بقيادة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أغلقت على إثره عدد من المرافق الحيوية مما أدى إلى تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الإقتصادية بالبلاد، بحسب ما ذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي.



وقال قيادي بالتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان في تصريحات لـ "الشروق" إن التنسيقية طالبت بأن يكون الوفد المفاوض لديه صلاحيات وتفويض كامل لحل الأزمة الحالية. ويضم الوفد في عضويته وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل.



من جهته، أوضح مبارك النور، رئيس "تجمع شرق السودان" وعضو التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان أن مطالبهم تتمثل في إلغاء مسار شرق السودان الذي تم التوقيع عليه ضمن اتفاق "سلام جوبا" في 3 أكتوبر الماضى، وإنشاء منبر تفاوضي جديد لمسار الشرق يشمل الجميع ولا يستثنى أحداً.



وأضاف النور في تصريحات لـ"الشروق" أن أساسيات التفاوض يلزمها رعاية من إحدى الدول الشقيقة ووساطة محايدة، فضلاً عن مشاركة مراقبين وضامنين من منظمات دولية وإقليمية، بجانب وضع رؤية محددة وإعلان مبادىء وخارطة طريق واضحة، فضلا عن توافر ضمانات للاتفاق الذي سيتم توقيعه مع الحكومة.



وأكد النور أن تلك المطالب ليست من قبائل البجا فقط، بل من جميع أهالي شرق السودان وتُمثل جميع القبائل بالمنطقة، مشيرا إلى أن ممثلي "مسار الشرق" الحاليين لا يمثلان المنطقة ولا يعبرون عن قضاياها وهمومها.



ووصف النور الوضع في الشرق بأنه "مُعقد للغاية" ويستلزم إتخاذ قرارات صائبة من الحكومة، قائلاً: "أهالي الشرق يقدرون جميع القوات النظامية ودورها العظيم تجاه حماية المواطن، ونحن نصعد بشكل سلمي ولن نستسلم حتى تٌحقق مطالبنا".



بدروه، قال خالد شاويش رئيس مسار سلام شرق السودان في اتفاق "جوبا للسلام" ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، إن "مسار الشرق" تم الاتفاق عليه بشهود وضامنين دوليين، من ثم فإن إلغاء المسار يٌعد انتقاصاً من الحكومة الانتقالية التي تفاوضت معنا عبر وسيط دولي، حيث حظى الاتفاق بمباركة دولية.



وأضاف شاويش في تصريحات لـ "الشروق"، إن قرار إلغاء المسار أمر مُعقد ويُعد مستحيلاً، لاسيما أنه اتفاق خاص بحاضنة سياسية وهي "الجبهة الثورية"، بجانب إلى أن رافضي "مسار الشرق" لم يقدموا أسباب موضوعية للوفد الحكومي التفاوضي أو لدولة جنوب السودان وهي الطرف الراعي لاتفاق السلام.



وأوضح أن الطرف الرافض للاتفاق استطاع إيصال صوته، ومن ثم فإن القرار الآن في يد الحكومة، أما نحن في "مسار الشرق" ضد التصعيد الراهن.



وأشار شاويش إلى المكاسب التي حصل عليها أهالي الشرق من ذلك المسار لأول مرة، مضيفاً إن تلك المكاسب لم يحققها أي اتفاق آخر منح مكونات الشرق استكمال مايرونه ناقصاً عبر ملتقى تشاوري عبر فيه أهل الشرق عن مطالبهم، فضلاً عن مكاسب آخرى كـ "الحصول على 14% من الخدمة المدنية لأهل الشرق، بجانب نسبة 30 % من السلطة في الأقليم بالجهاز التنفيذي والتشريعي، ونسبة 30% من الثروة والمستخرجات النفطية والمعدنية لمدة ٧ سنوات".



من جانبها، قالت مصادر سودانية مطلعة إنه لم يتم البت في آي قرار من شأنه تشكيل لجنة تقصي حقائق في الأحداث بمنطقة الشرق، وأوضحت أن هناك اتصالات مباشرة بين السلطات السودانية، وناظر عموم الهدندوة محمد الآمين ترك، في محاولة لحل ذلك الخلاف بصورةً ودية.



يذكر أن منطقة الشرق بالسودان قد شهدت الأسبوع الماضي، احتجاجات على "مسار الشرق" في اتفاق "جوبا للسلام" لاسيما في ظل التهميش الذي يعاني منه الإقليم.