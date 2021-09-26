وزير الأوقاف الأردني يحذر من تمكين اليهود المتطرفين لممارسة اقتحامات الأقصى

حذر وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، من مغبة تمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي للمئات من اليهود المتطرفين من ممارسة اقتحامات وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك.



وأوضح الخلايلة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية، واستخدامهم الأبواق على باب الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومنعهم من ممارسة عملهم المطلوب، جميعها أعمال مدانة ومرفوضة عقيدة وقانونا، وتعد اعتداءً صارخا ضد حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة وتعديا على مشاعر ملياري مسلم في العالم.



وشدد على أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تبذل كل جهد ممكن لتنفيذ وصاية الملك عبدالله الثاني بخدمة وحماية والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، موضحا أنه مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.