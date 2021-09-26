مثقفون ومؤرخون ينعون قاسم عبده قاسم: خسارة كبير لدارسي التاريخ

نعى عدد من المثقفين والكتاب، المؤرخ قاسم عبده قاسم، أبرز المشتغلين بتوثيق وقراءة تاريخ مصر عبر مؤلفاته العديدة، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 79 عاما.

وكتب المؤرخ حسام عبد الظاهر، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "رحل المؤرخ الجليل، المفكر الذي هو أكبر من أي تعريف أستاذنا الدكتور قاسم عبده قاسم (26 مايو 1942-26 سبتمبر 2021م)، تغمده الله بواسع مغفرته، وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من إسهامات علمية تفوق الوصف تأليفًا وترجمة، لقد غابت اليوم ورقة مهمة من ورقات شجرة البحث التاريخي في مصر".

فيما قال الدكتور عماد أبوزيد: "ويتوالى رحيل الأحبة، فقدت اليوم صديق آخر من أصدقاء العمر، صديقي وأستاذي قاسم عبده قاسم، الذي عرفته منذ 50 عاما، عندما كنت طالباً في قسم التاريخ وكان يعد رسالته للدكتوراه، ومن يومها لم تنقطع الصلة".

وتابع: "جمعتنا نشاطات عامة في العمل السياسي، وأنشطة في الجمعية التاريخية، وتعلمت من كتبه ودراساته المتميزة في تاريخ المماليك، ومن كتاباته في مجال التراث الشعبي والأدب، وأعماله المهمة في الربط بين التاريخ والأدب والفلكلور، ومن ترجماته المتعددة، وفي سنة 1995 كان واحد من أعضاء لجنة مناقشتي في رسالتي للدكتوراه، واستمرت العلاقة إلى أسابيع قليلة مضت لما تواصلنا تليفونيا على أمل لقاء بعد أن تنزاح الكورونا، لكن لم يمهلنا القدر".

وقال الكاتب والروائي، سعد القرش، في رثاء المؤرخ الكبير: «من أنبل من عرفت، والأكثر ترفعا، وخجلاً من الثناء، عرفته مبكرا، عام 1990 بعد قراءة كتابه المهم، ماهية الحروب الصليبية، وتوثقت علاقتي به، وتوالت لقاءاتنا في مكتبه بالمريوطية أو بيته في شارع العريش على بعد خطوات من بيتي، اندهش مرة حين قرأ اسمه مسبوقا بصفة المؤرخ".

وتابع: "رأيت خجله وتواضعه من الثناء، وهو يستحق هذه الصفة بمؤلفاته منها: «عصر سلاطين المماليك»، «بين التاريخ والفولكلور»، «اليهود في مصر.. من الفتح العربي حتى الغزو العثماني» عام 1987 حين كان البعض يصف الغازي سليم بالفاتح، وفي أحسن الأحوال يتأرجح بين الغزو والفتح، أما ترجماته فهي دالة على المكان الذي اختاره لنفسه، بهدوء وبدون ادعاءات، مثل كتاب إسبوزيتو «من يتحدث باسم الإسلام؟".

وقال الكاتب سيد محمود، على حسابه بفيسبوك قائلا: رحيل العلامة الدكتور قاسم عبده قاسم خسارة كبير لدارسي التاريخ الإسلامي ومدرسة تاريخ العصور الوسطى، عالم جليل وقيمة إنسانية مفتقدة.

وأيضا نشر الناقد إيهاب الملاح، نعيا للمؤرخ الكبير عبر فيس بوك جاء فيه: "علمت الآن برحيل الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم المؤرخ الجليل والأستاذ العالم المحقق والمترجم والمثقف الموسوعي صاحب التآليف المعتبرة والكتب المرجعية القيمة.. رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء عما علم ونفع وأفاد.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الكاتب الصحفي أنور الهواري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: حزنت جدًا، لسماع نبأ وفاة المؤرخ الجليل، أستاذنا العظيم، مدين لهذا الرجل، بما علمني، وما تعلمته منه، من فصول العلم والأدب والأخلاق والهمة والرجولة والإنسانية والمروءة والشرف، هو مدرسة كبري في علمه وأخلاقه وثراء شخصيته ، هو - بكل المعايير - من نوابغ هذا البلد، ومن أكابر هذا البلد، ومن عظماء هذا البلد، ومن خير من أنجب هذا البلد، تقبله الله بالرحمة والمثوبة والرضوان والترحاب والإكرام والمغفرة، وأثابه مقامًا كريمًا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا عزاء لكل أسرته وأهله وذويه وتلاميذه وعارفي فضله وقدره في مشرق العالم ومغربه.