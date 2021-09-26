كلب يدخل موسوعة «جينيس» لطول أذنيه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حطم كلب تملكه امرأة من ولاية أوريجون الأمريكية، الرقم القياسى العالمى، بأطول أذنين. وتمكن الكلب من دخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بفضل طول أذنيه، حيث يبلغ طول كل واحدة 33 سنتيمترا تقريبا.

ومنحت الموسوعة الكلب «لو» البالغ من العمر 3 سنوات والمملوك من قبل بايج أولسن، لقب أطول آذان لكلب لا يزال على قيد الحياة.

ونقلت وكالة «يو بى آى» للأنباء عن بايج قولها: «آذان لو الطويلة لم تؤد إلى أى مضاعفات طبية للكلب»، وفقا لموقع سكاى نيوز.

وأضافت: «يحب لو أن يلمس الجميع أذنيه، ولا يبدى أى معارضة عند قيام أحدهم بفعل ذلك».

وبحسب بايج فإن «لو» فاز بالعديد من الجوائز الخاصة بمسابقات الكلاب التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية.