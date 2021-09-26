لماذا لقبت الصحافة العالمية أنجيلا ميركل بسيدة الأزمات؟

"الحياة بدون أزمات ستكون بالطبع أبسط، لكن عندما تظهر، لابد من التغلب عليها" هكذا قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

مع انتهاء ولاية أنجيلا ميركل الرابعة، تُطوى صفحة مهمة من التاريخ الألماني الحديث، وصلت ميركل إلى منصب المستشارية عام 2005، بقيت في السلطة لمدة 16 عاما، وخلال هذه السنوات الـطويلة، واجهت أنجيلا العديد من الأزمات والتحديات، وفيما يلي نعرض كيف استطاعت "سيدة الأزمات" كما أطلقت عليها الصحافة العالمية، أن تتخطي كل هذه العقبات ببراعة.

ميركل والأزمة المالية عام 2008م

كادت أن تعصف الأزمة المالية بمصرف هيبو ريال ستيت للتمويل العقاري في ألمانيا، وقامت ميركل ووزير المالية آنذاك بير شتاينبروك بعمل ثنائي رائع أمام الكاميرات لتهدئة المستثمرين الألمان.

قالت ميركل أمام الصحافيين وهي ترتدي بدلة رمادية داكنة: "نقول للمودعين إن ودائعهم آمنة"، وأكد شتاينبروك كلامها قائلا "إن هذه التأكيدات إشارة مهمة لتجنب ردود فعل قد تزيد صعوبة التغلب على الأزمة".

كلماتهما المختارة بعناية كانت فعّالة، فلم يتحقق الانهيار المصرفي المتوقع، وتم لاحقا تأميم هيبو ريال ستيت، كما تدخلت الدولة لدعم بنوك أخرى، مثل كومرتس بنك بمليارات اليورو من الأموال العامة، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن هذه الأزمة انتقلت ألمانيا مباشرة إلى أزمة اليورو، حيث واجهت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الإفلاس بسبب الديون العامة المرتفعة، وكان وجود اليورو ذاته على حافة الهاوية، وقالت حكومة ميركل في ذلك الحين، "إذا فشل اليورو، ستفشل أوروبا، ولا يمكن السماح بحدوث ذلك".

صرّحت ميركل وقتها بإن ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة، لكن الشروط الصارمة التي فرضتها المستشارة على تلك المساعدات حولتها إلى شخصية مكروهة، لا سيما في اليونان، حيث كان يتم إظهارها بشكل متكرر على اللافتات وفي التظاهرات بالزي النازي، ومع ذلك، فإن تجنب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الألماني وحماية اليورو أكدا أن محرك الاقتصاد الأوروبي بقي سالما، هذا بحسب ما ذكر في جريدة الشرق الأوسط.

ميركل وأزمة الهجرة عام 2015م

حين قررت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في سنة 2015، أن تفتح الباب أمام طالبي اللجوء، قوبلت بانتقادات شديدة، كما أدت سياسة الترحيب بالهاربين من الحروب والاضطرابات إلى تراجع شعبية حزبها المحافظ، الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وكتبت صحيفة الجارديان البريطانية وقتها، أن ميركل نجحت في الخطوة التي وصفت بـمقامرة الهجرة، رغم الانتقادات الصادرة عن قوى اليمين المتطرف.

وأكدت الجارديان أن نسبة مهمة ممن دخلوا البلاد استطاعوا أن يشقوا مسارا ناجحا، فتعلموا اللغة الألمانية ليواصلوا دراساتهم أو أنهم أضحوا يعملون ويدفعون الضرائب للدولة.

وقدم 1.7 مليون شخص طلبات لجوء في ألمانيا، بين سنتي 2015 و2019، وهو ما يعني أن البلاد تستقبل على أراضيها ثاني أعلى عدد من اللاجئين.

ومن الأرقام المشجعة، أن ما يفوق 10 آلاف لاجئ ممن دخلوا البلاد بعد سنة 2015م، تعلموا اللغة الألمانية على نحو يتيح لهم أن يدخلوا إلى الجامعة من أجل متابعة الدراسات العليا، هذا بحسب ما ذكر في موقع سكاي نيوز.

فضلا عن ذلك، استطاع نصف الأشخاص الذين جاؤوا لطلب اللجوء أن يحصلوا على عمل فباتوا يدفعون الضرائب للدولة، وهو ما يعني أن نسبة مهمة اندمجت في دورة الاقتصاد، أما وسط الأطفال واليافعين، فيقول 80 في المئة من هؤلاء اللاجئين الصغار، إنهم يشعرون بالانتماء إلى مدارس ألمانيا، كما يحسون بأن أقرانهم وزملاءهم يحبونهم فعلا.

ميركل وأزمة فيروس كورونا عام 2020م

أظهرت المستشارة ميركل كفاءة في إدارتها لأزمة كورونا أثارت إعجاب المعارضين قبل المناصرين، وتوالت الإشادات من الداخل والخارج حول النموذج الألماني الذي جمع بين المرونة والدقة وإشراك الهيئات ذات الصلة في بلورة القرار.

وأظهر عدد من استطلاعات الرأي أن ثلثا الألمان راضون عن إجراءات إدارة الأزمة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كوفيد-19، وباتت شعبية المستشارة تحلق عاليا عند حوالي 74 في المائة.

اعتمدت استراتيجية الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الولايات، تتبعا دقيقا للمصابين، بالاعتماد على واحد من أفضل الأنظمة الصحية في العالم، كما دأبت السلطات الصحية على إجراء فحوص مكثفة، قاربت نصف مليون فحص في الأسبوع، هذا بحسب ما ذكره موقع دويتش فيلة.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده دخلت في حالة حرب، وتهكم بولسونارو من الخوف من الفيروس، ولم يعد لرشده حتى بدأ المصابون يموتون في البرازيل. أما بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني فقد احتاج دخول وحدة العناية المركزة ليكتشف حقيقة كوفيد ـ19، فيما فضل دونالد ترامب في البداية مواصلة حياته كالمعتاد، وتشبت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى النهاية باستضافة الألعاب الأولمبية.

أما ميركل صاحبة الدكتوراة في الفيزياء، فاختارت طريقا آخر يقوم على الهدوء والاكتفاء بالوقائع والحقائق دون ادعاء المعرفة المطلقة، وكأنها في مختبر علمي، تُذكر بالمخاطر دون تهويل، تُشيد بالنظام الصحي الألماني دون غطرسة أو غرور.

في مقابلة مع موقع "ويب.دي.إي" أوضح ستيفان بروخلر أستاذ العلوم السياسية في جامعة هومبولت في برلين 30 أبريل لعام 2020م، جانبا آخر من خصائص أسلوبها في القيادة قائلا: "تملك المستشارة ميركل أسلوبا قياديا يعتمد التوافق، أسلوبا يجمع بين التصميم والمعرفة العلمية، وتعمل الحكومة في برلين على إشراك رؤساء حكومات الولايات والمعارضة في صنع القرار، وهذا النمط من الحكم، يختلف بشكل كبير عن أسلوب سياسيين آخرين مثل دونالد ترامب أو بوريس جونسون اللذان يعتمدان استراتيجية التحدي والمواجهة".

في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، أكد كريستيان دروستن واحد من أبرز علماء الفيروسات الألمان، وأحد الذين يقدمون المشورة للحكومة خلال هذه الأزمة، أن قوة ميركل تكمن في درايتها الكبيرة واطلاعها الواسع، وكونها عالمة فيزياء يساعدها على التعامل السهل مع الأرقام، وهذا يجعل منها قائدة جيدة".