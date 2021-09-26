خفر السواحل الأمريكي: اعتراض أكثر من ألف مهاجر من هايتي في البحر هذا العام

أعلن خفر السواحل الأمريكي، أن عدد المهاجرين من هايتي، الذين تم اعتراضهم في البحر، تجاوز ألف شخص، في العام المالي الحالي، بعد اعتراض 260 مهاجرا عادوا إلى هايتي، في عمليتين أمس الأول الجمعة.

وأضاف خفر السواحل أنه خلال العام المالي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، 2020، وسينتهي يوم الخميس المقبل، اعترضت أطقم خفر السواحل 1119 مهاجرا من هايتي.

وهذا يتجاوز كل من السنوات المالية الأربع السابقة، والتي كان أعلى مستوى لها 932، خلال العام المالي 2018 و2019 . وفي العامين الماليين: 2018-2019 و2019 -2020، بلغ الرقم 1350 .

وكانت سفينة شحن شراعية، طولها 55 قدما، تقل 183 شخصا، قد قطعت ، يوم الأربعاء الماضي ، حوالي 36 ميلا، قبالة سواحل "كاب دو مولي" في هايتي، عندما أوقف خفر السواحل تقدم السفينة. وفي 18 سبتمبر، على بعد حوالي 20 ميلا، جنوب كوبا، تم إيقاف سفينة شحن، طولها 35 قدما، تقل 77 شخصا، من قبل خفر السواحل.

وذكر خفر السواحل، الذي يقول إنه يوفر لجميع المهاجرين الغداء والماء والرعاية الطبية الأساسية أنه لم يتعرض أي من المهاجرين لإصابات ولا توجد مخاوف طبية كبيرة بشأنهم.