بريطانيا تتبنى استراتيجية للذكاء الاصطناعي

أعلنت بريطانيا عن خطة لعشر سنوات تدعى "استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطني".



وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الاستراتيجية تمثل إشارة إلى الولايات المتحدة والصين باستعدادهما لانضمام لاعب ثالث إلى حلبة الصراع على قطاع المستقبل.



وتتضمن خطة بريطانيا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات في البلاد، وجذب الاستثمار الدولي إلى شركات الذكاء الاصطناعي البريطانية وتطوير الجيل القادم من المواهب التقنية المحلية، عبر عدد من المبادرات منها إطلاق برنامج وطني جديد للبحث والابتكار في المجال لتحسين التنسيق والتعاون بين الباحثين في الدولة.