 تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية - بوابة الشروق
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تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية

علاء شبل
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 3:06 م | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 3:06 م

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في الغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد، 239 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة والذي يبلغ 266554 حيوانا، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأشارإلى لافتا أن حملات الطب البيطري تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة؛ لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد أنورـ على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.


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