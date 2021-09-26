ماكرون: فرنسا ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن فرنسا ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الفرنسي قوله، إنه "تم تلقيح أقل من 3% من سكان إفريقيا. نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع وأكثر حسما. وهذا يتطلب توفير المزيد من اللقاحات. وفرنسا ملتزمة بمضاعفة عدد الجرعات المقدمة. وبدلاً من 60 مليون جرعة، سنرسل 120 مليون".

وأضاف الرئيس: "الظلم يتجسد بوضوح في قارات أخرى بتأخر عمليات التطعيم.. نحن بحاجة إلى تسريع العمل بهذا الصدد".

واعترفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، بأنها تواجه صعوبات كبيرة جداً في تحقيق الهدف المتواضع بتلقيح 20% من سكان البلدان الفقيرة، بحلول نهاية العام الجاري عن طريق برنامج «كوفاكس» الذي تشرف على تنسيقه بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص.

وتعهدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في وقت سابق، بالتبرع بـ600 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، لمساعدة الدول الفقيرة في محاولاتها تلقيح سكانها ضد تفشي كوفيد-19.