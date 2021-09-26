تتجه الأنظار إلى ألمانيا التي تشهد مشاركة كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم الأحد، والتي من المقرر أن تنتهي فترة عمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمجرد بدء أول جلسة للبرلمان المنتخب الجديد.

وتعد أنجيلا ميركل قائدة استثنائية، فعلى مدار 16 سنة حكمت فيهم ألمانيا، استطاعت كسر العديد من الحواجز الثقافية والجنسانية على مستوى العالم.. هذه الحواجز ترصدها الشروق في التقرير التالي:

- أول امرأة تشغل منصب مستشارة للبلاد

هناك عدد قليل من النساء يعملن ويقودن الحكومات في جميع أنحاء العالم اليوم، كان من هؤلاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي مهدت قيادتها لألمانيا الطريق لأجيال قادمة من القيادات النسائية في العمل الحكومي.

وأصبحت ميركل أول امرأة تشغل منصب مستشارة ألمانيا في العام 2005، وظلت في ذلك المنصب حتى الوقت الحالي، ونتيجة لذلك نشأ جيل كامل في ألمانيا لم يعرف أبدًا أي شيء غير المرأة القائدة.

- خلفية علمية نادرة

من المحتمل وبحسب موقع "global citizen" ، أن تكون أنجيلا ميركل السياسية الوحيدة الحاصلة على درجة الدكتوراه في كيمياء الكم والتي يمكن القول إنها الأكثر نفوذاً في العالم اليوم، فقد ارتقت بشكل مطرد في الرتب السياسية في ألمانيا قبل أن تصبح مستشارة في عام 2005.

- من ابنة قس إلى سياسية

وُلدت أنجيلا في هامبورج في 17 يوليو 1954، وكان عمرها شهرين فقط عندما أُعطي والدها - وهو قس - رعية في بلدة صغيرة في ألمانيا الشرقية، حسب بي بي سي.

- ليبرالية من الشرق الشيوعي

نشأت ميركل في منطقة ريفية خارج برلين في ألمانيا الشرقية الشيوعية، ومع ذلك كانت ميركل تمثل آخر قوة ليبرالية غربية قادت الطريق بشكل مقنع في الحفاظ على جبهة أوروبية موحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي..

وبحلول عام 1989، كانت قد انخرطت في الحركة الديمقراطية المزدهرة في الشرق، وبعد سقوط جدار برلين، حصلت على وظيفة كمتحدثة باسم حكومة ألمانيا الشرقية في أعقاب أول انتخابات ديمقراطية