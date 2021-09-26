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أعداد جريدة الشروق
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إصابات واعتقال فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

هديل هلال
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:18 م | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:18 م

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق واعتقل شقيقان، مساء اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قريتي بدو وبيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، نقل أحدهم إلى مركز طبي قريب، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وصالح ديوان من بلدة بيت اجزا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، تركزت المواجهات قرب جدار الفصل العنصري الذي يفصل قريتي بيت إجزا وبدو عن القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين والمنازل.

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