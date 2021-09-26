شولتس يعلن حصوله على تفويض لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة

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أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أولاف شولتس حصوله على تفويض لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، وذلك بعد الانتخابات الاتحادية التي جرت اليوم الأحد.
بثت النبأ وكالة بلومبرج للأنباء .