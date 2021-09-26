 شولتس يعلن حصوله على تفويض لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شولتس يعلن حصوله على تفويض لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة

أولاف شولتس
أولاف شولتس
(د ب أ)
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 7:59 م | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 7:59 م

أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أولاف شولتس حصوله على تفويض لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، وذلك بعد الانتخابات الاتحادية التي جرت اليوم الأحد.

بثت النبأ وكالة بلومبرج للأنباء .

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