شولتس يعلن حصوله على تفويض لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أولاف شولتس حصوله على تفويض لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، وذلك بعد الانتخابات الاتحادية التي جرت اليوم الأحد.

بثت النبأ وكالة بلومبرج للأنباء .