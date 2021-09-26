أمين الفتوى يفسر معنى النوم عند سماع أو قراءة القرآن الكريم

أجاب الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يقول إنه ينام إذا سمع أو قرأ القرآن الكريم، وأنه يشعر بالضيق طول الوقت.



وردّ خلال برنامجه "ولا تعسروا" على القناة الأولى، مساء الأحد: "هذه بشرة خير.. لما بيحصل كده لشخص بنشوف حاله إيه.. ربنا لما بشّر المؤمنين في غزوة بدر جعلهم ينعسوا علشان يطمئوا".



وأضاف - مخاطبًا السائل: "ربنا عاوز يقولك اطمئن.. أنت في حضرتي.. المفروض ترتاح.. هذا النوم من عند الله".



ونفى الورداني، صحة ما يفسره البعض لهذا الأمر بأنّه أمر مخيف بزعم أن هناك شيئًا يمنع الشخص من سماع كتاب الله.



وتابع: "هذا الأمر غير صحيح.. نحن نسير مع أقدار الله على أنها ألطاف طول الوقت.. هذا لطف من الله".