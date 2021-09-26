«عبوة ناسفة» كتاب كوميكس جديد في هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج علي، كتاب "كوميكس" جديد بعنوان "عبوة ناسفة" عن حكاية الشهيد مصطفى عبيد، كتبها هيثم عبد ربه السيد، ورسوم أحمد جعيصة، عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل.



و"عبوة ناسفة" يوثق بطولة الشهيد الرائد مصطفى عبيد، الضابط بقطاع المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، والذي استشهد في يوم ٥ يناير ٢٠١٩ إثر انفجار عبوة ناسفة أعلى مسجد بجوار كنيسة أبو سيفين بعزبة الهجانة في مدينة نصر.



وقد كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الشهيد مصطفى عبيد، خلال الاحتفال بالذكرى الـ٦٨ لعيد الشرطة، كما تم ترقيته بعد استشهاده إلى رتبة مقدم.