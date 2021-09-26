يستمر المعرض، لمدة 10 أيام، بمشاركة 380 عارضا من 13 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جناح يضم مجموعة من العارضين الليبيين للحرف اليدوية والتراثية التي تعكس التراث والثقافة الليبية.

في غضون ذلك، حرص أهالي سيناء على التواجد والمشاركة في المعرض لعرض منتجاتهم وتراثهم السيناوي الذي يتميزيون به، إذ تقول كوثر سليمان – إحدى العارضات – إنها ورثت التطريز السيناوي عن والدتها وأصبحت مهنتها وهوايتها الأساسية التي لا غنى عنها، موضحة أنها تساعد عددا من الأسر المنتجة في محافظة شمال سيناء ونوفر لهم الخامات اللازمة.

وتضيف كوثر، في حديثها لـ"الشروق"، أنها تسعى دائما لتطوير المهنة حتى تصبح أكثر ملائمة للعصر الحالي والموضة، فأدخلت التطريز السيناوي على أنواع مختلفة من التصاميم الحديثة للملابس حتى تناسب الأذواق الحديثة وفي نفس الوقت تحتفظ بالهوية السيناوية.

وأكدت كوثر، أن معرض ديارنا كان له الفضل في تسويق منتجاتها والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، وكذلك وصول المنتجات السيناوية إلى سكان المدن بسهولة وبأسعار مناسبة.

من جهتها، تقول حنان حسن، إحدى العارضات، إنها تهوى الأعمال اليدوية منذ سنوات وتفرغت لها بعد زواج أبنائها، حيث تقوم بصناعة حُلي وإكسسوارات من الأحجار الكريمة والفضة، ذاكرة أنها سبق وشاركت في معارض ديارنا بنسخها السابقة.

وأكدت أن تجربة مشاركتها السابقة، كانت جيدة ودعمتها في تسويق منتجاتها بسهولة، مضيفة: "إحنا من غير المعارض دي ملناش تسويق تقريبا، مبنعرفش نسوق المنتج بتاعنا فالحمدلله يعني هما بيعملوا المعارض كل شوية بننزل فيها".

وفي جانب آخر من المعرض، يعرض محمد إمبابي منتجاته المصنوعة من النحاس والألباستر، كوحدات إضاءة وشموع ومباخر وكل ما يخص ديكور المنزل، مشيرًا إلى مشاركته في حوالي 7 معارض تبع وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن.

وأشاد بالمعرض الحالي المقام بمدينة 6 أكتوبر، لأنه يوصل منتجاته إلى زبائن جديدة، قائلًا: "الزبون بتاع 6 أكتوبر نفسه أو العميل بتاع 6 أكتوبر غحنا مكناش بنلاقيه خالص يعني مش موجود المسافة طبعا بعيدة لأرض المعارض، إحنا جينا لحد عندهم، ومتوقع إن شاء الله يبقى في ناس كتير هتيجي".

وأكد أن المعارض تدعمه في إحياء حرفته وشهرته بين الناس، موضحًا: "كنت بتعامل الأول مع تجار بس شغلي طبعا مش معروف مين اللي بيعمله، بينزل السوق، وبينزل المحلات، أنا النهارده من خلال المعرض بعرض منتجاتي بنفسي، وبتعرف طبعا، وفي نفس الوقت أنا بيبع المنتج بسعر ورشتي وبحط ربح عليه وببقى كسبان وببقى مرضي غير إني أبيعه جملة".

فيما تقول نوال عادل، إحدى العارضات- إنها تعرض كل المنتجات الجلية التي تقوم بصناعتها هي وأسرتها من حقائب جلدية وميداليات تم صناعتها بعناية وبتصميمات مميزة، مؤكدة أن معرض ديارنا معرض معروف ومشهور للناس ما يساعدهم في التعامل مع الزبائن بشكل مباشر للاطلاع عن المنتج وهو أفضل بكثير من التعامل عن بعد.

ويضيف خالد بندق، أحد العارضين، إنه يقوم بصناعة العباءة المطرزة بأشكال وتصميمات مختلفة وأسعارها مناسبة جدًا جميع الفئات وأقل بكثير من سعرها على الإنترنت، موجهًا شكره للسيدة انتصار السيسي ووزيرة التضامن، على رعايتهما للأسر المنتجة.

من جانبها، أشادت أسماء منصور، بالمعرض الذي أتاح لها فرصة المشاركة لعرض منتجات السجاد اليدوي حيث تشهتر قريتها "ساقية أبو شقرة" بأشمون محافظة المنوفية، بصناعة السجاد اليدوي، موضحة أن جميع سكان القرية يعملون في صناعة السجاد الحريري اليدوي منذ سنوات وهي حرفتهم الأساسية.

فيما يضيف محمد سالم، الذي يعرض منتجاته الخزفية التي صنعها بنفسه، أنه يعتبر المعرض كمحل كبير لعرض أفضل منتجاته، وفرصة جيدة للتواصل مع العملاء بل وكسب ثقتهم في المنتج ليستمر التعامل لفترة أطول بعد انتهاء المعرض.

من جانب آخر، تعرض ذوات جابر، منتجات التلي المعروفة منذ مئات السنين في جزيرة الشندويل بمحافظة سوهاج والتي تحكي عن التراث، قائلة: "أنا بعرض الشغل بتاعنا في الحرفة دي، أنا بشتغل فيها من 30 سنة، وهو عبارة عن تطريز على ملابس ولكن بخامات معينة ويحكي عن التراث، يتمثل في شكل زرع، وشمعدان، وجمل، وعروسة، وده التراث بتاع بلدنا".

وتضيف ذوات، أنها تأتي من محافظة سوهاج مخصوص لعرض منتجاتها في المعرض، كما تساعد فتيات من ذوي الهمم في عرض منتجاتهم وتسويقها في المعرض، مؤكدة أن منتجاتها تراثية وقيمة والكثير يجهلها.

وتابعت: "الشغل بتاعي ده غالي وقيم، وفي ناس كتير مبتعرفهوش، اللي مبتعرفهوش بنشرحلها، ونعرفها ده إيه، لأن ده منتج قيم ده يعتبر تراث لأن هو من مئات السنين".

فيما يقول محمد فوزي، أحد العارضين من محافظة البحيرة، إنه يقوم بصناعة تابلوه حصير مكون من المادة الخام وهي الثمر والصوف والسلك، وفكرة التصميم تكون من وحي خياله، أو يستعين ببعض الأشكال في كتب الزخرفة وينفذها.

وذكر فوزي، أنه يشارك في معرض ديارنا منذ عام 2009، واستفاد تعامله المباشر مع الزبائن في خلق أفكار وتصميمات جديدة نفذها وحازت على إعجاب الكثيرين.

فيما عبرت شيرين سيد التي تشارك لأول مرة في معرض ديارنا بمفروشات يدوية، عن سعادتها بالمشاركة وبإتاحة الفرصة لعرض منتجاتها في السوق المصري بعيدًا عن الأون لاين.

أما علاء عبد المغني، أحد العارضين من محافظة الأقصر، يقول إنه يعرض منتجاته المصنوعة من الألباستر وهي حرفة مصرية تعود لأكثر من 4500 سنة، حيث يصنع تحف فنية وتطويرها لوحدات إضاءت مختلفة تحاكي الفن المصري القديم بتصاميم تناسب العصر الحديث، مضيفًا: "إحنا هدفنا إننا بنعمل إحياء للحرف المصرية القديمة شغالين على حرفة مصرية قديمة وهي المرمر أو الألباستر".

وتعد صناعة الألباستر والتحف الفنية واحدة من أهم الفنون التراثية التي تتفرد وتتميز بها ورش ومصانع مدينة القرنة بالبر الغربي للأقصر، حيث تعج بعشرات المعابد ومئات المقابر الفرعونية للملوك والأمراء والنبلاء، ويحصلون على أحجارها من المناطق الجبلية، ويتم تشكيلها في ورش ومصانع لتخرج منحوتات مستنسخة من المنحوتات الأصلية للقدماء المصريين.

ومن جهتهم، أشاد عدد كبير من الزائرين بالمنتجات المعروضة وتنوعها وجوة خامتها، مقدرين الجهد المبذول في الأعمال اليدوية حتى تخرج بالشكل الجيد.