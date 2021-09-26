اعتبرت صحيفة "لاتريبين" الفرنسية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سعت خلال فترة ولايتها لألمانيا الحفاظ على علاقتها بفرنسا، موضحة انها عاصرت أربعة رؤساء فرنسيين، وهم؛ إيمانويل ماكرون، وفرنسوا هولاند، ونيكولا ساركوزي، وجاك شيراك.



وتحت عنوان :" الثنائي الفرنسي- الألماني في عهد أنجيلا ميركل: أربع زيجات بدون طلاق"، قالت الصحيفة الفرنسية أنه خلال سنواتها الستة عشر في السلطة، سعت أنجيلا ميركل دائمًا إلى الحفاظ على علاقة الثنائي الفرنسي الألماني، مع تعزيز مصالح بلادها باستمرار، واصفة إياها بأنها "لعبة توازن دقيقة".



ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه منذ ستة عشر شهرًا، في مايو 2020 ، أيقظ المستشارة الزوجين الفرنسيين والألمان من نوم طويل مع المبادرة الفرنسية الألمانية الشهيرة الآن لإحياء الاقتصاد الأوروبي الذي ضربه وباء (كوفيد -19)، وبذلك، أعادت ميركل مع نظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق مشروع بناء أوروبي كان مثقلًا لعقد من الزمان بمجموعة من الأزمات.



وتابعت أنه "بعد شهرين، أعلنت ميركل أنها لن تترشح لولاية خامسة وركزت على رئاستها الألمانية للاتحاد الأوروبي (1 يوليو - 31 ديسمبر 2020)".



ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه "خلال اجتماعات المجالس الأوروبية في يوليو، ثم ديسمبر 2020، لعبت ميركل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين دورًا بارزًا في تطوير التسويات بين الدول "المقتصدة" والآخرون، ثم بين الحكومات غير الليبرالية وكل الآخرين، بحيث يتم وضع خطة الإنعاش بشكل نهائي، واعتمادها وإطلاقها.



ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن أنجيلا ميركل (2005-2021)، التي تتميز بإحترامها للوقت والنفع السياسي، وضعت نفسها في منزلة بعيداً عن تطرف تقليدية حزب الديمقراطي المسيحي، الذي يجعل المستشارين الكبار بناة أوروبا الفرنسية الألمانية.



الثنائي الألماني الفرنسي ..إمرأة وأربع رجال



وفي يوليو 2015، في خضم الأزمة اليونانية، قامت ميركل مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (2012-2017) ، بالتوليف بين القادة الغاضبين - بما في ذلك وزير المالية الألماني فولفجانج شابل - الذين كانوا يفكرون في خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وكانت من القادة الذين فضلوا استمرار خطط المساعدة لليونان.



في أكتوبر 2011 ، توصلت ميركل أخيرًا إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (2007-2012) بشأن الإلغاء الجزئي للديون اليونانية التي يحملها الدائنون من القطاع الخاص، وخاصة البنوك، والتي عقدت في بروكسل ليلة 27 أكتوبر من قبل أنجيلا ميركل ونيكولا ساركوزي، وهيرمان فان رومبوي (رئيس المجلس الأوروبي في ذلك الوقت) وكريستين لاجارد (مديرة صندوق النقد الدولي آنذاك).



وتبع ذلك إنشاء صندوق نقدي أوروبي دائم (آلية الاستقرار الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية) و " تي.إس.سي.جي" (معاهدة بشأن الاستقرار والتنسيق والحوكمة في منطقة اليورو) تسمى "الاتفاقية المالية".



وتحمل هذه الآليات علامة الحل الوسط بين النهج الفرنسي، المؤيد لدين عام أوروبي أكثر مرونة وتجميعًا من ناحية؛ ونهج غالبية دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الألماني من ناحية أخرى، المتردد في الكرم مع الدول التي تواجه صعوبات بسبب سياسات الميزانية التي اعتبروها متساهلة للغاية.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في النهاية، أخذ التضامن الأوروبي شكل قروض منخفضة الفائدة وضمانات بنكية مقابل إصلاحات هيكلية وطنية وفحص مشترك على مستوى أوروبا لكل ميزانية وطنية سنوية.



وبحسب الصحيفة الفرنسية فإنه بتلك الآلية خففت أنجيلا ميركل من الليبرالية النظامية الألمانية، لكنها فرضت، كثمن لإنقاذ منطقة اليورو، خطط تقشف ذات عواقب مؤلمة للغاية على البلدان المستفيدة من هذه "المساعدة"، ولا سيما اليونان.



ورأت الصحفية الفرنسية أن ميركل مثل سلفها المباشر جيرهارد شرودر (1998-2005)، قامت بتطبيع سياسة ألمانيا الأوروبية: مثل نظرائها الأوروبيين، ولا سيما جاك شيراك (1995-2007)، إذ اعتبرت أن البناء الأوروبي و لا ينبغي أبدًا أن يكون البحث عن مصلحة أوروبية عامة غاية في حد ذاته وأن يكون له الأسبقية على المصالح المفهومة جيدًا للبلد الذي قادته وحالة الرأي العام لديها.



وأشارت "لاتريبين" إلى أنه تماشياً مع رغبتهم في تعميق البناء الأوروبي، كان أسلاف ميركل حساسين للغاية تجاه المبادرات الفرنسية الألمانية القادرة على تعزيز الاتحاد الأوروبي.