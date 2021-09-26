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تحرير 32 محضر مخالفات متنوعة في المحلة

علاء شبل
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 4:27 م
أكد اللواء محمد عبدالوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الأحد، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 32 محضر متنوع، منها 13 محضر كمامة، و8 محاضر إشغال طريق، و5 محاضر بيئة، و6 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح رئيس مدينة المحلة، تطهير وتعقيم 86 مسجدا، و24 مدرسة، و5 مواقف سيارات و3 جمعيات زراعية و41 شارع، و3 مراكز شباب، و6 مقار وحدات محليه قروية، و17 ماكينة صرف آلي بالقرى و22 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

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