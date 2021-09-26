 ترامب: لا يمكن منعي عن الترشح لرئاسة أمريكا في عام 2024 إلا بسبب المرض - بوابة الشروق
الأحد 26 سبتمبر 2021 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

ترامب: لا يمكن منعي عن الترشح لرئاسة أمريكا في عام 2024 إلا بسبب المرض

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 11:47 ص

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم السبت في مقابلة مع محطة راديو "ريال أميريكاز فويس": "لا يمكن منعي عن الترشح للرئاسة في عام 2024 إلا بسبب المرض"، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

سُئل ترامب عدة مرات عن خططه لعام 2024. ومع ذلك، لم يقدم السياسي إجابة محددة. هذه المرة طرح مقدم البرنامج السؤال بشكل مختلف. سأل عما إذا كان هناك أي سبب يمكن أن يمنع ترامب من المشاركة في الانتخابات.

وبحسب ترامب، يمكن أن تكون "مكالمة سيئة من طبيب أو شيء مشابه". في الوقت نفسه، شدد ترامب على أن صحته جيدة وأنه لا يستطيع تحمل ما "يفعلونه ببلدنا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك