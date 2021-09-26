مرشحة حزب الخضر الألماني تأمل بحصد المزيد من الأصوات

قالت مرشحة حزب "الخضر" لمنصب المستشار الألماني، أنالينا بيربوك، إنها تأمل في الحصول على عدد من الأصوات أكثر مما أظهرته استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.



وأضافت بيربوك وهي تدلي بصوتها اليوم الأحد، في بوتسدام: "بالطبع نأمل في الحصول على عدد أكبر من الأصوات حتى نتمكن من تحقيق انطلاقة جديدة حقيقية في هذا البلد"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.



وأظهرت أنالينا بيربوك وهي أول مرشحة عن الحزب لمنصب المستشارية، تقدما حسب استطلاعات الرأي حين تم ترشيحها الربيع الماضي.



لكن الاستطلاعات أظهرت مؤخرا حصولها على المركز الثالث، بعد حزب "الديمقراطيين الاشتراكيين" من يسار الوسط وكتلة المستشارة أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها.