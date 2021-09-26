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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. أشهر طرق الغش في سوق السيارات المستعملة بالسعودية


نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 10:26 ص

كشفت قناة "الإخبارية" الرسمية، عن أشهر طرق الغش في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقالت القناة، في تقرير مصور نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، إن أسواق السيارات المستعملة بها الكثير من المشكلات، وأوضحت أن أبرز هذه المشكلات هي الغش وقلة الخبرات وتأرجح الأسعار، بالإضافة لغياب الرقابة الرسمية.

​وعن أشهر طرق الغش في سوق السيارات المستعملة، ذكر التقرير أن الطريقة الأولى تكون من خلال التلاعب في عداد السيارة، وأوضح أن بعض الأشخاص يتلاعبون في العداد ويتمكنون من المرور على الفحص دون كشف تلاعبهم.

ومن الطرق الأخرى للغش في سوق السيارات المستعملة، هي إعادة بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها على أنها جديدة. وأشار التقرير إلى أن الغش يطال كذلك قطع غيار السيارات.

 

 

 


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