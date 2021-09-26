تضامن الإسكندرية: بدء تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوي استعدادا لمواجهة سقوط الأمطار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن بدء تنفيذ برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوي تحسبا لسقوط الأمطار في مدينة الإسكندرية طبقا لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، إذ أن هناك 3 وحدات متنقلة تابعة للبرنامج تعمل على إنقاذ الأطفال وكبار السن بلامأوي في أنحاء متفرقة من المحافظة.



وناشدت المديرية عبر صفحتها الرسمية، اليوم السبت، المواطنين بضرورة التعاون مع الفرق المختلفة من أجل أن يكون الشارع خالٍ من الأطفال والكبار.



يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا تنفذ برنامجًا متكاملًا للحد من ظاهرة أطفال الشوارع في 13محافظة، وذلك من خلال 17 وحدة متنقلة مجهزة لتقديم الحماية للأطفال والكبار.