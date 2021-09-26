صورة نادرة للملك سلمان مرتديا بزة مع ابنه الأمير عبدالعزيز

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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتجمع الصورة النادرة العاهل السعودي مع ابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي.

وفي الصورة التذكارية، يظهر الملك سلمان مرتديا بزة، ويجلس إلى جواره ابنه الأمير عبدالعزيز وهو في سن الطفولة.

​وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر حساب "تاريخ آل سعود" الصورة النادرة.

وعلق الحساب على الصورة بقوله: "صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما".