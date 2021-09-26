تداول 382 شاحنة و41 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 382 شاحنة و41 ألف طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن الواردات شملت 2000 طن بضائع عامة، و143 شاحنة، فيما بلغت الصادرات 39 ألف طن بضائع عامة و239 شاحنة.

وذكر البيان، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "أمل"، وغادرته السفينة "Global Mermaid" وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة لإندونيسيا، والسفينتان "دليلة والحرية 2"، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين "سينا، عمان"، فيما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة "بنياس" وعلى متنها 50 سيارة متجهة لجدة.