ضبط شبكة تهريب مهاجرين غير شرعيين في ليبيا

أعلن مكتب النائب العام الليبي ضبط شبكة تهريب مسؤولة عن وفاة ستة مهاجرين ضمن 28 مهاجرًا آخرين نقلتهم إلى ليبيا.

وبحسب ما ذكره تلفزيون الوسط الليبي، اليوم الأحد، فإن نيابة الكفرة الإبتدائية استهلت التحقيق بمعاينة محل الواقعة ومناظرة جثث المهاجرين وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها، وفق بيان منشور على صفحة مكتب النائب العام.

وأظهرت التحقيقات أن شبكة تهريب نقلت 28 مهاجرًا إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية، ثم تخلت عن 14 منهم وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور؛ ما تسبب في وفاة ستة منهم، بينما تاه البقية في الصحراء.

وأشار البيان إلى القبض على عناصر "شبكة تهريب المهاجرين في الداخل"، وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا على ذمة القضية لارتكابهم فعل نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل، وما ترتب عليه من وفاة عدد منهم.