وزير الدفاع البريطاني: رصدنا سفن من دول مختلفة تنتهك العقوبات على كوريا الشمالية

أعلنت بريطانيا أن إحدى سفنها المشاركة في الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة، جمعت أدلة على أن سفنا عديدة من دول مختلفة تنتهك فيما يبدو العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية والتي تحظر بيع الوقود لها.

وأشار وزير الدفاع البريطاني بن والاس في تصريحات أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الأحد، إلى أن نشر الفرقاطة "إتش.إم.إس ريتشموندبيان" في بحر الصين الشرقي ساهم في رصد سفن تنتهك على ما يبدو عقوبات الأمم المتحدة، كما ساهم في اقتفاء أثر سفن لم تكن معلومة في السابق لخلية تنسيق فرض العقوبات، وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة تم فرضها بسبب برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مجموعة أبحاث تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير، إن مهربين يشتبه بأنهم يتملصون من العقوبات على كوريا الشمالية اتجهوا إلى مخططات لخلق هويات مزيفة للسفن الخاضعة للعقوبات.