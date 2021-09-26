جامعة الأزهر: عقد اختبار القدرات بكلية اللغات والترجمة الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر عقد اختبار القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الشربيني - في بيان اليوم - أن الاختبارات تعقد في مراكز الاختبارات الإلكترونية بثلاث مناطق أساسية يستطيع الطالب أن يتوجه إلى أي منها إذا كانت الأقرب إلى محل سكنه، تشمل القاهرة (مقر الجامعة بمدينة نصر، ومركز الاختبارات المجمع أو مركز اختبارات المعامل المركزية)، ومركز الاختبارات بمبنى كلية الدراسات الإسلامية بنين بدمياط.

وأشار إلى أن المقر الثالث بمقر الجامعة بأسيوط، ومركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية التربية.. موضحا أن مدة الاختبار ساعة واحدة، والدخول بالرقم القومي.