لقى 3 أشخاص مصرعهم، وُجرح آخرون؛ جراء خروج قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأمريكية.

وأظهرت لقطات فيديو، أشخاصًا بالقرب من السكك الحديد، كما شوهدت أمتعة متناثرة بجانبهم، ينظرون إلى عربات قطار، علمًا بأن واحدة منها على الأقل كانت منقلبة.

وقالت شركة السكك الحديد "أمتراك"، في بيان، إن ثمانٍ عربات من القطار خرجت عن مسارها قرب مدينة جوبلين الواقعة قرب الحدود مع كندا في شمال مونتانا، علمًا بأنّ نحو 141 راكبًا إضافة إلى 16 من أفراد الطاقم كانوا في القطار المتجه من سياتل إلى شيكاغو.

وذكرت الشركة: "تبلّغنا بحزن شديد أن السلطات المحلية تؤكد الآن مقتل ثلاثة أشخاص جراء هذا الحادث، مع سقوط عدد من الجرحى في صفوف الركاب وأفراد الطاقم".

وأرسلت الشركة فرقًا إلى المكان، فيما عملت مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان.

وفيما لم يحدد بيان الشركة عدد الإصابات، فقد أوضحت منسقة خدمات الطوارئ والكوارث في مونتانا أماندا فريكل، أنّ أكثر من 50 شخصًا أصيبوا بجروح.