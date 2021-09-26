تعرف على أجنحة الدول العربية المشاركة في إكسبو 2020 بدبي

من المقرر أن ينطلق حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020 بدبي" في الإمارات 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة مصرية، لينتهي 31 مارس عام 2022، وهو الأول من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتعرف الصفحة الرسمية لإكسبو على "فيسبوك"، بأنه معرضا دوليا بمثابة أكبر ملتقى ثقافي في العالم، يجتذب ملايين الزوار الذين يستكشفون الأجنحة والمعارض والفعاليات الثقافية التي ينظمها مئات المشاركين بما في ذلك الدول والمنظمات متعددة الأطراف والشركات، على مدار 6 أشهر في دبي، إكسبو عالمي يلهم الناس من خلال عرض أفضل ما في التعاون والابتكار من جميع أنحاء العالم، حيث سيحتضن أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة والتقنيات والعروض الثقافية جميع أنحاء العالم طوال فترة إقامته؛ بما يتيح للعالم فرصة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الليلية في مهرجان كاليدوسكوب، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها معرض إكسبو الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، منذ المعرض الكبير الأول في عام 1851، وذلك بعد أن فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بحق استضافة معرض إكسبو الدولي في دبي، في نوفمبر عام 2013.

• أجنحة المعرض وأهم الدول المشاركة

يتكون المعرض من أجنحة المنظمات الدولية والمجتمع المدني التي تعطي فرصة للاطلاع على آليات عمل تلك المنظمات لمواجهة التحديات العالمية، أما القسم الثاني فهو للأجنحة الخاصة، في تجربة تجمع بين التعليم والترفيه والتشويق.

والقسم الثالث هو أجنحة الشركاء للإمارات العربية المتحدة الذين ساهموا في نجاح تنظيم المعرض، وهو يعرض الابتكارات والخبرات ذات الطراز الرفيع، وأخيرا أجنحة 192 دولة حول العالم، الذي لأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص، لاكتشاف ما يتفرد به كل بلد.

وبحسب الموقع الرسمي للمعرض، من المقرر أن تشارك 192 دولة حول العالم، بينها مصر، الجزائر، البحرين، إسرائيل، غانا، تشاد، جيبوتي، التشيك، إثيوبيا، الجابون، ألمانيا، فرنسا، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، بيالاروس، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، الصين، وكولومبيا.

وفيما يلي، نستعرض أجنحة أهم الدول العربية المشاركة في "إكسبو 2020 بدبي" بحسب الموقع الرسمي للمعرض.

1. الجناح الوطني لدولة الإمارات

يقع الجناح في منطقة الفرص، ويتألق بتصميم على شكل صقر يستعد للتحليق ويمتد على 4 طوابق بإجمالي مساحة يبلغ 15 ألف متر مربع، ويروي قصة دولة الإمارات بوصفها مركزا عالميا، ورؤية قادتها لصنع مجتمع سلمي، ويضم معارض تعرّف بثقافة دولة الإمارات الغنية ومستقبلها المشرق.

2. الجناح المصري

يقع في منطقة الفرص، ويتألق بتصميم مستوحى من الحضارة الفرعونية القديمة من خلال كتابات هيروغليفية وصورة لتوت عنخ آمون، فيما يحاكي المدخل الرئيسي للجناح تصميم الأهرامات، ويضم الجناح 14 منطقة تسرد كل واحدة منها مرحلة من مراحل الحضارة المصرية، ويسلط الضوء على الكثير من فرص الاستثمار.

3. جناح السعودية

يقع أيضا في منطقة الفرص، ويمتد على مساحة 13 ألف متر مربع ما يعادل مساحة ملعبَيّ كرة قدم، ليكون ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في إكسبو 2020 دبي، بعد جناح دولة الإمارات، ويعرض كيفية بناء السعودية لمستقبلها، عبر الموازنة بين التراث الغني للمملكة وعجائبها الطبيعية وطاقة شعبها وروح الإبداع والابتكار لديه.

4. جناح البحرين

يتميز هذا الجناح بتصميم فريد وهندسة معمارية مبتكرة، ويضم 126 عمودا تلتقي جميعها في نقاط عدة وتجسّد إبر الحياكة التي تسلّط الضوء على صناعة الغزل والنسيج، ويستضيف الجناح 3 من أشهر الطهاة البحرينيين لإعداد قائمة بالأطعمة البحرينية التقليدية بلمستهم الخاصة، وستشمل القائمة أطباقا للتجربة ستتيح للزوار فرصة التعرّف على المطبخ البحريني، وهو يقع في منطقة الفرص أيضا.

5. جناح الكويت

يقع في منطقة الاستدامة، ويتميز بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية التي تعبّر عنها الكثبان الرملية ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى، وسيعرف المتواجدين على ثقافة الشعب الكويتي، عبر تجربة حسية من الموسيقى والشعر والأغاني.

6. جناح المغرب

يقع في منطقة الفرص، ويتميز بتصميم رائع أشبه بقرية ترابية عمودية، إذ يمتد على 7 طوابق ويضم 13 قاعة، يجسّد كل طابق منها تجربة تعليمية وفنية ملهمة، وهو يضم قاعة لاستقبال الشخصيات المهمة ومطعماً فاخراً ومساحات لتنظيم الفعاليات وغيرها، كما يستضيف معارض وفقرات فنية وحفلات موسيقية.

7. جناح السودان

يقع في الحي المتنقل، ويتألق بتصميم عصري مستوحى من المنزل النوبي الشهير، ويضم منصات تسلّط الضوء على التنوع الثقافي وتاريخ البلاد وموجات التغيير الأخيرة لإصلاح اقتصادها، كما ستصحب شاشة سينما ووحدات لتقنية الواقع الافتراضي الزوار في رحلة إلى لقطات واقعية تكشف عن كنوز السودان، فيما يركّز الجناح على طقوس ثقافية نادرة ورقصات قبلية أصيلة لم يرها العالم من قبل.

8. جناح سوريا

يقع في حي متنقل ويسلّط الضوء على دور الحضارة السورية في إرساء الأسس التي تربط عالمنا المعاصر، وتسعى لأن تنهض من جديد وتطالب بمكانتها في العالم، وسيدعو الجناح السوري الزوار إلى اكتشاف حضارة غنية ساهمت بإنجازات كبيرة في تطور تاريخ البشرية، إذ كانت سوريا موطناً لأول محصول وأول أبجدية وأول نوتة موسيقية ووقصيدة.

9. جناح سلطنة عمان

يقع في حي متنقل، ويركز في محتواه على استعراض شجرة اللبان الثمينة التي لعبت دوراً حيوياً في تطوّر البلاد منذ العهود القديمة إلى يومنا الحاضر، وهو يشبه في شكله الخارجي هذه الشجرة، ويضم 5 مناطق توضح الطرق المتنوعة التي استفادت بها سلطنة عمان من اللُبان في كل مجالات الحياة، بداية من الطب، ووصولاً إلى الغذاء ومستحضرات التجميل

10. جناح اليمن

يقع في منطقة الاستدامة، ومن المقرر أن يعرض الكتاب المعجزة للوصابي، وهو مخطوطة يمنية أصلية مكتوبة بخط اليد، كما سيقدم فرصة للزوار للاطلاع عن كثب على مزايا وأنواع حبوب البن اليمني، بالإضافة إلى ساعة الإسطرلاب، فضلاً عن تجارب فيديو غامرة وألعاب تفاعلية الأطفال.