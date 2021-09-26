انتشار وحدات من الجيش السوري بريف درعا الغربي

ذكرت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الأحد، أن وحدات من الجيش العربي السوري انتشرت في عدد من قرى وبلدات حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعد ساعات من إتمام تسوية أوضاع عشرات المُسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مركز تسوية أقامته الجهات المختصة في قرية سحم الجولان.



وأوضحت القناة، أن قوات من الجيش العربي السوري انتشرت في مواقعها داخل الأراضي الإدارية لقرى حيط وجلين والمزيرعة وسحم الجولان في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.



يذكر أنه تمت تسوية أوضاع العشرات من أبناء قرى حيط وجلين والمزيرعة وسحم الجولان أمس السبت، وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط الذى كان بحوزة بعضهم إلى الجيش العربي السوري تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة وتمهيداً لإعادة المؤسسات الخدمية في خدمة المواطنين.