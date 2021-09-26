سلطنة عمان تحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من بعض مناطق الهند وباكستان

أصدر وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان سعود بن حمود الحبسي اليوم الأحد قرارًا وزاريًا يقضى بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايتي أوتار براديش والبنجاب في الهند،وإقليم البنجاب الباكستاني وذلك لحين زوال الحظر.



ووفق وكالة الأنباء العمانية، يُستثنى من القرار المنتجات المعاملة حراريًا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.



وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توصية الجهة البيطرية المختصة في هذا الشأن، لافتة إلى أنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره اليوم.