الغرف التجارية تبحث التعاون مع «تنمية المشروعات» في دعم سيدات الأعمال

بحث وفد عضوات اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة دكتورة دينا ياقوت والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر سبل التعاون المشترك فى مجال ريادة الأعمال، ودعم سيدات الأعمال والفعاليات المقترحة فى الفترة القادمة على مستوى كافة محافظات الجمهورية والتنسيق بين المكاتب ومسؤلات اللجان بالمحافظات.

وقالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال في بيان للاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأحد، إنه تم خلال اللقاء تم استعراض حزمة الخدمات التي يقدمها الجهاز وأبرزها استخراج رخصة الأعمال، وتيسير المحاسبة الضريبية، والتعريف بنشاط، وخدمات الجهاز لتشجيع صاحبات الأعمال على البدء في مشروعات جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، وإدراجها داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

كما تم استعراض الخدمات المالية، ومقدميها والخدمات غيرالمالية من خدمات التدريب و التسويق بالإضافة إلى التيسيرات المقدمة لقطاع الأعمال وتنشيط الإنتاج من أجل التصدير والشراكة بين الجهاز و الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضافت ياقوت أن التعاون المرتقب بين الجهاز و لجنة سيدات الأعمال يأتي في إطاردعم الدولة مشروعات المرأة المعيلة وتمكين المرأة اقتصاديا وخلق حياة كريمة للأسر المنتجة بما سيساهم في دعم واستقرار الأسر المصرية، وتم الاتفاق على مشاركة اللجنة ورائدات الأعمال الأعضاء في كافة الفعاليات والمعارض الخاصة الجهاز.