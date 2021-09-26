1. أولاف شولز.. 63 عاما

2. أنالينا بيربوك.. 40 عاما

3. أرمين لاشيت.. 60 عاما

أعلنت ميركل في أكتوبر 2018، أن ولايتها الرابعة في المنصب ستكون الأخيرة، ويمثل القرار المرة الأولى منذ عام 1949 التي لا يترشح فيها المستشار الحالي لإعادة انتخابه.تم تعيين ميركل كمستشارة لأول مرة في 22 نوفمبر 2005، وشغلت منصبها لأكثر من 16 عاما في ألمانيا، لتقارب مع فترة حكم زعيم ألمانيا السابق هيلموت كول، الذي مكث في الحك أكثر من 16 عاما.اليوم تشهد ألمانيا أول منافسة ثلاثية على منصب المستشارية، حيث يقدم حزب الخضر البيئي مرشحا جديدا إلى جانب الحزبين التقليديين الكبيرين في البلاد، نستعرض أبرز ما نعرف عن الثلاثة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.هو مرشح الحزب الأشتراكي الديمقراطي، يشغل حاليًا منصب وزير المالية ونائب المستشار، وهو الأحدث في سلسلة من المناصب العليا التي سمحت له بالترشح.كان يعمل محاميا، وهو واثق في نفسه بنحو لا يتزعزع، خدم كأمين عام للديمقراطيين الاجتماعيين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.خدم شولتز لأول مرة في الحكومة الوطنية من عام 2007 إلى عام 2009، كوزير للعمل في حكومة ميركل، خلال الأزمة المالية العالمية، حيث أبقت الحكومة معدلات البطالة منخفضة، لا سيما من خلال استخدام برنامج دعم الرواتب المدعوم حكوميا لإبقاء الناس على جداول رواتب الشركات.أصبح شولتس عمدة هامبورج في عام 2011، واستضاف قمة مجموعة العشرين لعام 2017، التي تذكر إلى حد كبير بأعمال الشغب واسعة النطاق التي قام بها المتظاهرون اليساريون.في العام التالي، تم ترقيته إلى المنصب الثاني في حكومة ميركل بعد أن تخلى حزبه على مضض عن تعهده بالتوجه إلى المعارضة، بينما كوزير للمالية، كان شولتز القوة الدافعة وراء التحركات الرامية لفرض ضريبة عالمية بحد أدنى 15% على الشركات الكبيرة وقاد الجهود لتخفيف الأثر المالي للوباء.ترشح شولز لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019، لكنه رفض من قبل الأعضاء، ومع ذلك لم يتردد الحزب في اللجوء إليه كمرشح لخلافة ميركل.تعتبر بيربوك، أصغر المنافسين سناً، وهي زعيمة حزب الخضر البيئي الليبرالي (يساري وسطي)، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فهي المنافس الوحيد الذي ليس لديه خبرة حكومية.درست بيربوك العلوم السياسية والقانون الدولي في هامبورج ولندن، وكانت عضوة في البرلمان الوطني الألماني منذ عام 2013، وكانت تعمل عازفة ترامبولين ناجحة في شبابها.اشتركت وروبرت هابيك، من الجناح الوسطى، لحزب الخضر، في قيادة الحزب منذ أوائل عام 2018، وكانا ثنائي متناغم بشكل غير عادي، حيث قاما إلى حد كبير بدفن الانقسامات بين اليسار واليمين، إلى أن قرر الحزب في مارس الماضي بأن تقوم بربوك بأول عملية ترشيح للمستشارية.ولدت بربوك في غرب ألمانيا، وهي تعيش اليوم في ولاية براندنبورغ الريفية الشرقية منذ ستة سنوات، حيث انضم حزبها "حزب الخضر" إلى الحكومة الإقليمية في عام 2019.هو زعيم ومرشح الاتحاد "الحزب" الديمقراطي المسيحي، ذو الاتجاه الوسطي اليميني، وكان حاكما لولاية شمال الرأين، وستفاليا الأكثر سكانًا في ألمانيا.ولد لاشيت لأب كان يعمل عامل منجم، وهو لا يزال يعيش في مدينته آخن، على الحدود مع بلجيكا وهولندا، حيث يقول إن نشأته في قلب القارة خلقت منه شخصا أوروبيًا باقتدار.حظى بتقلد مهن سياسية متعددة، حيث انضم إلى البرلمان الألماني في عام 1994، لكنه فقد مقعده في عام 1998، ليصبح في عام 1999 عضوًا في البرلمان الأوروبي حتى عام 2005، وعمل وزيرا ساهم في دمج المهاجرين داخل المجتمع الألماني، وفي عام 2012 فاز بزعامة الحطب المسيحي، في ولاية شمال الراين وستفاليا.يسير اتجاه لاشيت إلى حد كبير إلى الوسط نفس تجاه أنجيلا ميركل، حيث يدعم موقفها الترحيبي تجاه اللاجئين والمهاجرين الآخرين، وكان أكثر حرصًا منها على تخفيف القيود أثناء الوباء.فاز لاشيت بزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في يناير الماضي، متغلبًا على المحبوب المحافظ فريدريك ميرز في مسابقة أُجِلت بسبب الوباء مرارًا وتكرارًا.ظهر لاشيت في صورة مرحة مرارا وتكرارا، حُسِبت عليه كزلات، حيث شوهد كثيرًا في أزياء الكرنفال وفاز العام الماضي بتكريم يُمنح سنويًا للمشاهير الذين يظهرون روح الدعابة، لكن هذه السمة أضرته عندما شوهد يضحك في الخلفية بينما كان الرئيس الألماني يلقي تصريحات جليلة، بعد الفيضانات القاتلة في ولايته الأم في يوليو الماضي.