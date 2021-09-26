قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر في لندن، إن متغير «R.1» طفرة جديدة مكتشفة مؤخرًا لفيروس كورونا لا تزيد خطورة عن متحور «دلتا»، لافتًا إلى أنها موجودة في 12 دولة حول العالم.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن العلماء مهتمون بها بسبب احتوائها على طفرات جينية قد تكون مقاومة للقاحات، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها تخمينات لا تأكيدات لها.

وأشار إلى أن كل لقاحات كورونا فعالة ضد المتحورات الموجودة وساهمت بشكل كبير في السيطرة على الجائحة في العديد من الدول، مستشهدًا بعدم زيادة الحالات الحرجة في بريطانيا رغم إعادة فتح الأنشطة في الدولة ورفع الإغلاق.

ولفت استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إلى أن عدم زيادة نسب الحالات المصابة بـ«كوفيد - 19» لم يكن يتحقق إلا بتطعيم عدد كبير من المواطنين، موضحًا أن 90% من البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى و82% حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكر أن الإصابات المسجلة في بريطانيا ثابتة على مدار الأسابيع الماضية، متابعًا: «تتراوح ما بين 15 ألفًا إلى 30 ألفًا ومعظمها حالات بسيطة، والنسبة أقل مقارنة بالموجات الأولى والثانية والثالثة وقبل إعطاء اللقاح».