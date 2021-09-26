مقتل 4 نزلاء وإصابة آخر إثر محاولتهم الفرار من سجن في الفلبين

أفاد مسؤول في الشرطة الفلبينية بأن 4 نزلاء قتلوا وأصيب آخر بجروح في محاولة للفرار من سجن في مقاطعة سوريجاو ديل سور جنوب البلاد اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن الكولونيل جيمس جوفورث، مدير مكتب شرطة المقاطعة، قوله إن 11 نزيلًا، حاولوا الهروب من مكتب إدارة السجون والعقاب صباح اليوم، مشيرًا إلى أنهم جميعًا أعضاء في الجيش الشعبي الجديد، الجناح العسكري للحزب الشيوعي.

وأضاف أن أفراد الحراسة أطلقوا أعيرة نارية تحذيرية فيما هرع الهاربون إلى البوابة الرئيسية لمجمع السجون، موضحًا أن السجناء تجاهلوا الطلقات التحذيرية، ما أجبر أفراد حراسة المجمع على إطلاق النار عليهم.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة نزلاء في الموقع، فيما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله إليها.