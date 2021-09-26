 زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان

د ب أ
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 3:32 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 3:32 ص

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة تايبيه الجديدة في تايوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وجاء على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن مركز الزلزال على بعد 85 كيلو مترا جنوب شرق بانكياو .

ووقع الزلزال على عمق 45 كيلومترا.

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