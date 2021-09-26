زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان

الأكثر قراءة
عمرو أديب عن دراسة حذرت من هبوط أرضي بموقع سد النهضة: «ماخدتوش الكلام ده في تانية جيولوجيا»
سد النهضة.. مفاوض إثيوبي: سنوقع اتفاقية مع مصر والسودان في حالة واحدة فقط
عمرو أديب يتساءل: هل تم تسجيل ما كان يعرفه المشير طنطاوي؟
عمرو أديب عن لقاء شكري ونظيره السوري: «المحللين بيضربوا أخماس في أسداس»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
أؤيدأعارضمحايد
النتـائـج
تصويت
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة تايبيه الجديدة في تايوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وجاء على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن مركز الزلزال على بعد 85 كيلو مترا جنوب شرق بانكياو .
ووقع الزلزال على عمق 45 كيلومترا.