نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

طالب أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.

جاء ذلك في رسالة وجهها أعضاء القائمة العربية المشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.

وجاء في الرسالة، أن "إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس سار جنبًا إلى جنب مع الترويج لعملية ضم غير شرعية لمعظم أراضي الضفة، ودعم فكرة إسرائيل الكبرى التي ستسيطر إلى الأبد على حياة الملايين من مواطنيها الفلسطينيين، مع خفض مكانة التمثيل للشعب الفلسطيني إلى مكتب داخل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل"، مضيفة أن التعامل مع الإسرائيليين والفلسطينيين على قدم المساواة يعني وجود بعثات دبلوماسية منفصلة لكلا الشعبين، بما في ذلك الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وللقائمة العربية المشتركة، التي يرأسها أيمن عودة، ستة مقاعد من أصل 120 مقعدًا في الكنيست وهي تحالف سياسي أعلن عن تشكيله في يناير 2015 لتوحيد الأحزاب التي تمثل العرب داخل إسرائيل في قائمة انتخابية موحدة وهذه الأحزاب هي: الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، والحزب الديمقراطي العربي.