تايلاند تعتقل 10 مهاجرين من ميانمار وفرار 7 في الغابات

اعتقلت الشرطة التايلاندية، عشرة مهاجرين من ميانمار في مزرعة مطاط بالقرب من الحدود مع ماليزيا في منطقة ساداو بينما فر سبعة آخرون.



وأوضحت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - اليوم الأحد - إن فريق من شرطة مقاطعة تامبون باتونج المقابلة لولاية كيدا الماليزية ألقوا على عشرة مهاجرين، لكن سبعة آخرين تمكنوا من الفرار إلى الغابة.



وأضافت أن الشرطة ألقت القبض أيضا على سائق الشاحنة التي كانت تقل المهاجرين ويدعى "أثيوات سيواسوثام" الذي اعترف بأنه تم تعيينه من قبل وكيل وظائف في ميانمار لنقل 17 باحثًا عن عمل في ميانمار إلى تايلاند، كما من المفترض أن يقود مهاجرين آخرين عبر الحدود إلى ماليزيا.



وقال المهاجرون للشرطة، إنهم جميعًا من ولاية راخين في ميانمار، فيما تم تسليمهم إلى شرطة ساداو لاتخاذ الإجراءات القانونية.



ولا تزال الشرطة تبحث عن السبعة المهاجرين الذين فروا إلى الغابات.