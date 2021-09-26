محافظ أسوان يوجه بإزالة التعديات على أراض مخصصة لإنشاء قرية نموذجية

وجه محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الأحد، المختصين بعرض موقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الحيز العمراني لقرية بلانة بنصر النوبة، بمساحة 150 فدانًا، بعدتعدي بعض الأفراد على هذه المساحة بزراعة قصب السكر، رغم وجود مخطط عمراني متكامل لهذه المساحة كقرية نموذجية.



وشدد عطية على ضرورة التنسيق مع مديرية أمن أسوان للانتهاء من الدراسة الأمنية، تمهيداً لإزالة هذه التعديات لسرعة إدراج هذه القرية النموذجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وعقب عرض ممثلي أهالي قرية بلانة لبعض المشاكل والاحتياجات الجماهيرية، وجه اللواء أشرف عطية المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالصيانة الدورية، ورفع كفاءة المرشح العمومي، مع إحلال وتجديد الشبكات الرئيسية والفرعية لتغذية قرى بلانة ثاني وثالث ضمن مشروعات حياة كريمة.



وأشار إلى إجراء الشركة الصيانة الدورية لمحطة رفع الصرف الصحي، وإيجاد حل جذري للقضاء على مشكلة إنبعاث روائح كريهة من مطابق وبلوعات الصرف الصحي، مما تسبب في التلوث البيئي ويؤثر سلبياً على معيشة المواطنين.