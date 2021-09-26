قالت الدكتورة فاتن مسعد المشرف على المعمل المركزي للمشروع القومي لمشتقات البلازما، إن المشروع يهدف إلى تصنيع بعض الأدوية التي تدخل في علاج عدة أمراض.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" على شاشة "dmc"، صباح الأحد، أنه لا يوجد حاليًّا إنتاج من مشتقات البلازما، لكنّها أكّدت أن مصر في الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعد المبادرة الرئاسية التي أطلقت في شهر يوليو الماضي.

وذكرت أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان تبرعت أكثر من مرة بالبلازما، ووصفتها بـ"أنها متبرعة دائمة".

وأوضحت أن مدة عملية التبرع تتراوح بين 35 إلى 45 دقيقة، مؤكدة أن هناك بعض الحالات لا يمكنها التبرع مثل مرضى الضغط سواء مرتفع أو منخفض، أو مريض السكر الذي يحصل على دواء الأنسولين.

وأشارت إلى أنّ أصحاب أمراض القلب أو الصدر أو الكلى أو الكبد لا يمكنهم التبرع لخطورة ذلك صحيًّا.

وأوضحت أنه يمكن التبرع بالبلازما كل أسبوعين وليس كما الدم الذي يستلزم ثلاثة أشهر بين كل عمليتي تبرع، مؤكدة أنه مع كل تبرع يُجرى فحص دوري كامل على الشخص وذلك بشكل مجاني.