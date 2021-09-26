تقرير: سحب حراسة المدنيين بمجلس السيادة السوداني بتوجيه من العسكريين

ذكر موقع "الشرق" الإخباري السعودي، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية سودانية قولهم إن المكون العسكري في المجلس السيادي الانتقالي، وجه بسحب جميع الحراسات العسكرية الخاصة بأعضاء مجلس السيادة المدنيين.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعليق المكون العسكري لاجتماعاته مع المكون المدني، في إشارة إلى تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، "يقود وساطة لرأب الصدع مع الأطراف للدخول في حوار شفاف يناقش جميع القضايا التي تمثل الأزمة السياسية العامة في البلاد".

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، "يقود وساطة لرأب الصدع مع الأطراف للدخول في حوار شفاف يناقش جميع القضايا التي تمثل الأزمة السياسية العامة في البلاد".

وأشارت إلى أن حمدوك اقترح "جلوس 3 ممثلين من المكون العسكري والمجموعات المسلحة والحرية والتغيير من أجل التوصل لحل للأزمة".

ويأتي ذلك، بعدما برزت مؤخراً خلافات بين المدنيين والعسكريين في السودان، إثر الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الأسبوع الماضي، تورط فيها مجموعة من ضباط الجيش، وتبادل على إثر ذلك المكونان (المدني والعسكري) الانتقادات.