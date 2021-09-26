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برنامج سعودي: ارتفاع تمويل المنشآت المملوكة لنساء في النصف الأول من العام بـ124%

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 8:57 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 8:57 ص

 كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بالسعودية، عن بلوغ إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال والمستفيدة من البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو 456 منشأة بقيمة تمويل تبلغ 432 مليون ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

ووفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد فإن نسبة استفادة سيدات الأعمال ترتفع بذلك إلى 124% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البرنامج، تصدرت خلال النصف الأول خمسة قطاعات اقتصادية لسيدات الأعمال من حيث الدعم، أولها قطاع تجارة الجملة بـ 215 منشأة وقيمة كفالات 160 مليون ريال، إذ تمثل 47% من إجمالي المنشآت، في حين بلغ عدد منشآت قطاع خدمات الإقامة والطعام 64 منشأة وقيمة كفالات 30 مليون ريال تمثل 14% .

وجاء بعد ذلك قطاع الصناعات التحويلية بـ 38 منشأة وقيمة كفالات 56 مليون ريال تمثل 8% ، وقطاع التشييد بـ 32 منشأة وقيمة كفالات 50 مليون ريال تمثل 7%، وقطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنحو 22 منشأة وقيمة كفالات 31 مليون ريال تمثل 5% .


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