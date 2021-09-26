تداول 26 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة ميناء مياط، أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 1919 شاحنة، وبلغت الحاويات الواردة 419 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1994 حاوية مكافئة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1319 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، وآخر يتكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية (40 قدما)، كان قادما من الإسكندرية، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 115 ألفا و105 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93 ألفا و479 طنا.

وذكرت أن الصادرات بلغت 23 ألفا و944 طنا وشملت 2620 طن فوسفات، و13 ألفا و745 طن يوريا، و1645 طن رمل، و570 طن نترات، 114 طن أسمنت، و5 آلاف و250 طن مولاس، كما بلغت الواردات 49 ألفا و763 طنا تضمنت 9.8 ألف طن ذرة، 9056 طن قمح، 1607 أطنان خشب زان، 4.1 ألف طن أبلاكاش، 8 آلاف طن حديد، و7 آلاف طن خردة، 3.5 ألف طن فول صويا، 6.7 ألف طن نواتج.

وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1491 حاوية تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، أمريكا، ألمانيا، سلوفينيا وفرنسا.